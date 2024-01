Suicide Squad: Kill the Justice League, un video di gameplay con i primi 26 minuti

Purtroppo l'early access di Suicide Squad: Kill the Justice League è partito male, con i server offline , ma Rocksteady Studios è riuscita a risolvere il problema in tempi rapidi e l'esperienza è tornata accessibile.

Come sappiamo, ai vari Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot e King Shark viene impiantata una micro-bomba nel collo e affidato un compito ben preciso: recarsi nella Metropolis assediata dalle truppe di Brainiac e uccidere i membri della Justice League, anche loro finiti sotto il controllo dell'alieno.

Suicide Squad: Kill the Justice League è stato mostrato da IGN con un video di gameplay che include i primi 26 minuti della campagna, dunque la fase del tutorial e le sequenze iniziali della storia, quando i quattro protagonisti vengono convocati da Amanda Waller.

Il sequel di Batman: Arkham

Suicide Squad: Kill the Justice League è un seguito della serie Arkham, ambientato nello stesso universo della saga dedicata al Cavaliere Oscuro, che peraltro tornerà nel gioco in una versione malvagia, appunto sotto il controllo di Brainiac.

Peraltro il personaggio è stato doppiato anche in questo caso da Kevin Conroy, morto nel novembre del 2022: si tratta della sua ultima interpretazione di Batman, mentre in Italia purtroppo non sentiremo l'altrettanto storica voce di Marco Balzarotti.