Palworld: una streamer lo sta giocando con la forza della mente tramite un controller rivoluzionario

La streamer Perrikaryal, per gli amici Perri, ha dato una nuova impressionante dimostrazione del suo "controller" basato sulla forza della mente nel titolo del momento, ovvero Palworld.

Parliamo di un avanzato dispositivo di imaging cerebrale che monitora l'attività del cervello tramite dei sensori attaccati alla testa della streamer, per poi convertire il tutto in comandi trasmessi al gioco. Ciò richiede tuttavia anche una sorta di duro addestramento da parte dell'utilizzatore, in quanto bisogna concentrarsi intensivamente su azioni specifiche per far sì che l'input venga riconosciuto correttamente. Ad esempio, per raccogliere un oggetto a terra deve immaginare di far roteare un piatto.

Sembra fantascienza, ma non lo è, dato che in passato la streamer ha completato Elden Ring usando questo peculiare sistema di controllo e se volete saperne di più vi rimandiamo all'approfondimento realizzato da GamesRadar+.