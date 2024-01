Magic: The Gathering Delitti al Maniero Karlov: l’analisi completa

Quando una nuova espansione di Magic: The Gathering abbraccia un tema per mescolare un po' le carte in tavola, di solito introduce una o due nuove meccaniche per far sentire i giocatori di stare vivendo a pieno un nuovo piano o il ritorno a un'ambientazione iconica. Con Delitti al Maniero Karlov, Wizards of the Coast ha deciso di fare le cose in grande introducendo ben quattro nuove meccaniche (più una di ritorno) e un nuovo tipo di carta che ruotano attorno al tema dei delitti e delle investigazioni. In più, tra le carte di questa espansione si nascondono non uno ma ben due nuovi comandanti monocolore attorno ai quali far ruotare mazzi che, se non sono in cima alla lista per potenza, almeno in multigiocatore, faranno divertire parecchio chi deciderà di costruirli. In questa analisi delle nuove carte di Magic: The Gathering introdotte in Delitti al Maniero Karlov vi spiegheremo le meccaniche e le sinergie migliori che questa espansione ha da offrire analizzando le sue carte più strane e con più potenziale.

Le meccaniche di Delitti al Maniero Karlov I campi di battaglia di prerelease e draft di Delitti al Maniero Karlov saranno costellati di carte camuffate e carte celate, ricordatevi di tenere sempre traccia di chi è cosa per avere sempre il pieno controllo del vostro campo di battaglia Il tema del delitto, del mistero e dell'investigazione fa da spina dorsale all'intera esperienza di gioco in Delitti al Maniero Karlov. La prima meccanica che viene introdotta in questa espansione riporterà i fan direttamente ai tempi di Spirale Temporale e della sua Metamorfosi. Una carta con Camuffare, infatti, può essere messa a faccia in giù come 2/2 a costo 3 e girata pagando il suo costo di Camuffare, spesso con effetti che si innescano quando questa abilità viene attivata. Il dettaglio più importante di questa abilità, secondo noi, è che non usa la pila quando viene attivata, questo vuol dire che un avversario non può rispondere in alcun modo al girare della carta. Preparatevi ad avere parecchie carte a faccia in giù durante le prerelease e i draft perché anche la seconda meccanica introdotta in questo set ha a che fare con il girare le carte a faccia in su. Si chiama Celare ed è molto simile a Manifestare. Un effetto di una carta può chiedere di celarne un'altra, dalla mano, dal cimitero o dall'esilio, e per farlo dovrete metterla coperta sul campo di battaglia: è identica e si comporta nello stesso modo di una creatura camuffata, ciò che cambia è che, se è una creatura, per girarla bisogna pagare il suo reale costo di mana. È possibile celare creature con Camuffare o usare altri effetti per girarle a faccia in su evitando di pagare, le combinazioni sono diverse e le carte per portarle a casa abbondano in questa espansione. Con un tema come quello del delitto non poteva non tornare la meccanica Indagare con i suoi artefatti indizio che, in combinazione con un certo goblin rosso che vedremo poi, causerà non pochi stravolgimenti. Le ultime due meccaniche nuove di questo set sono Sospettare e Raccogliere Prove. Quando una creatura viene sospettata guadagna minacciare, non può bloccare e resta sospettata finché non lascia il campo di battaglia: non vediamo l'ora di montare un mazzo commander con a capo Agrus Kos, Spirito di Giustizia, che ruota tutto intorno a questa parola chiave. Raccogliere Prove X, invece, rende la creatura che possiede l'abilità immune a magie o abilità a meno che il suo controllore non esili carte dal suo cimitero con costo di mana pari a X. Questa parola chiave ha effetti di attivazione, risposta, costi addizionali per potenziare carte e tante altre belle combinazioni che daranno molto fastidio a chi conta sul cimitero per avere una strategia efficace. L'ultima novità di questa espansione sono le nuove carte Caso che ricordano le Saghe, ma si comportano in modo diverso. Quando entrano in gioco hanno un effetto che può essere singolo (come indagare una volta) o persistente come il Laboratorio Saccheggiato che fa costare 1 in meno tutte le stregonerie. Poi segue una condizione per risolvere il caso soddisfatta la quale si attiva l'effetto del caso risolto. Questa condizione è un bonus e un malus: se volete tenere sul campo l'effetto primario dovrete fare attenzione a non soddisfarla (nel caso del Laboratorio Saccheggiato non lanciare quattro o più magie istantaneo o stregoneria in un turno); se invece il vostro obiettivo è ottenere il bonus del caso risolto allora dovrete darvi da fare per raggiungere quel traguardo.