Suicide Squad: Kill the Justice League è un seguito della serie Arkham, al contrario di Gotham Knights

Suicide Squad: Kill the Justice League è confermato come facente parte dell'universo di Arkham, come una continuazione della serie in questione, al contrario di Gotham Knights che sembra invece essere completamente staccato dai giochi precedenti su Batman.

La questione potrebbe confondere, anche perché è facile sospettare invece il contrario, ovvero che sia Gotham Knight ad essere un seguito della serie Arkham. Tuttavia, WB Games Montreal ha già confermato che Gotham Knights non fa parte della serie Arkham, cosa che in effetti emerge già guardando le premesse del nuovo gioco, mostrate nel trailer di presentazione.

Al contrario, nonostante i collegamenti possano sembrare più flebili, sembra proprio che Suicide Squad: Kill the Justice League sia una sorta di seguito della serie Arkham, o quantomeno sia ambientato nello stesso universo rappresentato dai giochi precedenti di Batman.

Nel corso del DC FanDome, il creative director di Rocksteady Studios, Sefton Hill, ha spiegato che Suicide Squad: Kill the Justice League è in effetti una "continuazione dell'Arkhamverse", l'universo partito con Batman: Arkham Asylum e apparentemente concluso con Batman: Arkham Knight.

Non si tratta solo di un riferimento legato all'ambientazione, ma a quanto pare Suicide Squad prenderà in considerazione anche gli eventi accaduti nei giochi precedenti, dunque potrebbero esserci riferimenti diretti a quanto emerso nei vari Batman.

"Questa è una continuazione dell'Arkhamverse, dunque molti argomenti e linee narrative vengono sviluppati ulteriormente in questo gioco". Dopo il teaser trailer andato in scena nella mattina di ieri, su Suicide Squad: Kill the Justice League sono emersi ulteriori dettagli su gameplay, personaggi e storia.