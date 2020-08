Call of Duty: Warzone, le cinque armi migliori della Stagione 5 dopo i nerf

Negli ultimi giorni sono avvenuti dei cambiamenti importanti su Call of Duty: Warzone, tali da alterare l'equilibrio tra le cinque armi migliori del gioco della Stagione 5. C'è dunque bisogno di fare brevemente il punto della situazione.

Dopo i nerf degli ultimi giorni, infatti, qualcosa è cambiato. Innanzitutto il fucile d'assalto FR 556 era diventato potentissimo a causa di un modificatore che non funzionava come doveva: il problema è stato risolto, riportando l'efficienza dell'arma allo stato originario. Anche il Bruen ha ricevuto un nerf importante dagli sviluppatori di Infinity Ward: non è detto dunque che tutti continueranno ad usarlo come arma preferita.

Stando ad una classifica realizzata da dexerto.com e aggiornata circa i più recenti nerf e depotenziamenti, sono ora queste le cinque le armi che meritano di rientrare tra le più forti del gioco. E sì, come potete immaginare il Grau è ancora lì. Vediamole nell'elenco qui di seguito riportato; dovreste dunque fiondarvi proprio su queste, durante le partite di Call of Duty: Warzone:

Kilo 141 Grau 5.56 MP5 Bruen CR.56 AMAX (a pari merito con il FAL)