Dragon Quest: un nuovo gioco sarà annunciato presto, ecco la data ufficiale

Square Enix, sviluppatore ed editore di giochi come Final Fantasy, Kingdom Hearts e Octopath Traveler, ha annunciato che un'altra delle sue saghe potrà presto contare su un nuovo capitolo. Parliamo di Dragon Quest, la saga di giochi di ruolo a turni classici. Precisamente, sarà pubblicato un nuovo gioco mobile per iOS e Android e l'annuncio sarà fatto il 18 gennaio alle 11:00, ora italiana.

L'annuncio del nuovo capitolo di Dragon Quest avverrà tramite YouTube e sarà possibile seguirlo a questo indirizzo in lingua giapponese. Per il momento non è chiaro se vi sarà anche una presentazione inglese separata o se questa diretta includerà i sottotitoli inglesi.

È stato aperto anche un profilo Twitter, come potete vedere poco sotto o a questo indirizzo, che riporta le stesse informazioni che vi abbiamo già indicato.

Il sito ufficiale del gioco per ora non include particolari informazioni se non che il genere di questo nuovo Dragon Quest sarà "? RPG". Possiamo quindi supporre che sarà un qualche tipo di gioco di ruolo, ma il punto di domanda lascia aperto a molte interpretazioni: sarà un gioco di ruolo d'azione (ARPG)? Un classico GDR giapponese (JRPG)? Oppure qualcosa di nuovo nel panorama videoludico?

Per ora è inutile speculare troppo, non ci resta altro da fare se non attendere il 18 gennaio per vedere l'annuncio ufficiale. Per chi è deluso che si tratti di un gioco mobile, ricordiamo che è già stato confermato l'arrivo di un nuovo capitolo principale: Dragon Quest XII: The Flames of Fate.