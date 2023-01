D&D diventa una serie TV presso Paramount+, noto per la serie di Halo

Una serie televisiva di Dungeons & Dragons è stata autorizzata da Paramount+. Il servizio di streaming ha deciso di produrre otto episodi; Rawson Marshall Thurber, lo scrittore e regista di Red Notice di Netflix, scriverà e dirigerà il primo episodio.

Deadline riporta che il progetto è stato oggetto di trattative a partire dal novembre 2022, con "molteplici acquirenti" oltre a Paramount+, che alla fine ha avuto la meglio.

Paramount+ sarà nota agli spettatori italiani soprattutto in quanto rete trasmittente della serie TV di Halo, arrivata in Italia tramite Sky Atlantics. Lo show basato sulla saga di Microsoft è stato il numero uno del 2022 per il servizio americano, senza troppe sorprese.

Come già detto, il progetto precedente di Rawson Marshall Thurber era Red Notice, un film con Ryan Reynolds, Gal Gadot e The Rock: l'opera ha avuto grandissimo successo su Netflix.

La serie TV arriverà non molto tempo dopo un film su D&D, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, che uscirà a marzo. Il film è scritto e diretto dagli sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming John Francis Daley e Jonathan Goldstein e ha come protagonisti Chris Pine e Michelle Rodriguez. La serie TV sembra essere un prodotto completamente separato.