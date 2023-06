Dragon's Dogma 2: una ricca galleria di nuove immagini mostra il gioco in azione

Capcom ha pubblicato una ricchissima galleria di immagini di Dragon's Dogma 2, che trovate qui di seguito. Come potete vedere, mostrano diversi momenti del gameplay, tra fasi di esplorazione, eventi di gioco, combattimenti e città da visitare. Insomma, ci sarà molto da fare in questo open world che promette di essere quattro volte più grande del titolo precedente.

Visto che ci siete, andate anche a dare uno sguardo al trailer del PlayStation Showcase.

La descrizione ufficiale del gioco ci dice che: "Dragon's Dogma è una serie di GDR per giocatore singolo ricca di azione e narrazione che offre ai giocatori la possibilità di scrivere la propria storia, dall'aspetto del loro Arisen, la sua classe, la sua squadra, l'approccio alle varie situazioni e molto altro. Ora, in questo attesissimo sequel, il vasto ed esplorabile mondo fantasy di Dragon's Dogma 2 ti attende."

Viene poi specificato il ritorno delle pedine: "Lungo il tuo viaggio si uniranno a te dei misteriosi esseri ultraterreni noti come pedine, in un'avventura così unica che ti sembrerà di avere al tuo fianco altri giocatori," e viene fatto un vago riferimento alla tecnologia che muoverà il gioco: "Tutti questi elementi vengono impreziositi ancor di più dalla tecnologia della fisica, l'intelligenza artificiale (IA) e una grafica ultra moderna per creare in Dragon's Dogma 2 un mondo fantasy incredibilmente immersivo."

Per il resto vi ricordiamo che Dragon's Dogma 2 è in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5.