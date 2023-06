Star Wars Outlaws: ecco le prime immagini di gioco

Star Wars Outlaws è stata una della sorprese di questa estate videoludica, che vi farà sicuramente piacere di tornare a guardare nelle prime sei immagini di gioco, tratta da diversi momenti del gameplay.

Le trovate comodamente raccolte nella galleria sottostante.

Insomma, oltre al trailer visto all'Xbox Showcase e al lungo filmato di gameplay visto durante l'Ubisoft Forward, ora possiamo ammirare anche alcuni scatti di Star War Outlaws, che si annuncia come una probabile hit, visto il riscontro avuto da quanto mostrato da Ubisoft Massive.

Il gioco in sé è un open world ambientato tra i film "L'Impero colpisce ancora" e "Il Ritorno dello Jedi" e prevede viaggi nello spazio, discesa sui pianeti e tante altre caratteristiche che piaceranno sicuramente ai fan della serie Disney.

Il giocatore vestirà i panni di Kay Vess, "una giovane canaglia in cerca di libertà e dei mezzi per cominciare una nuova vita, al fianco del suo compagno Nix. Combatti, ruba e gioca d'astuzia per fare carriera nel mondo del crimine ed entrare nell'elenco dei più temuti ricercati della galassia."

In termini di gameplay viene promesso: "Esplora mondi di ogni tipo con vivaci città e taverne, poi sfreccia in sconfinati paesaggi planetari in sella alla tua speeder bike. Su ognuno di essi ti aspettano nuove avventure, sfide uniche e allettanti ricompense... se accetterai di correre il rischio." "In questa storia sei una canaglia che vive sul filo del rasoio. Con Nix al tuo fianco, impara a sfruttare ogni situazione a tuo vantaggio: sfodera il tuo blaster, usa congegni e tattiche furtive per superare i nemici o aspetta il momento giusto per creare diversivi e avere la meglio." "Accetta incarichi rischiosissimi ma altrettanto redditizi dai sindacati criminali della galassia. Ruba oggetti preziosi, infiltrati in luoghi segreti e batti gli avversari in astuzia per unirti ai più temuti ricercati della galassia. La tua reputazione cambierà in base alle scelte che farai."