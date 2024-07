Il DualSense Astro Bot Limited Edition per PS5 è stato annunciato con trailer e dettagli

Sony ha annunciato il controller DualSense Astro Bot Limited Edition per PS5: disponibile a partire dal 6 settembre ma prenotabile dal 9 agosto alle 10.00, il dispositivo potrà essere acquistato al prezzo di 79,99€ e vanterà un design pensato per riprodurre l'estetica di Astro Bot.

"Sappiamo che molti di voi speravano in questo annuncio dopo aver visto il trailer del gioco", ha scritto Nicolas Doucet, direttore di Team Asobi, nell'ambito di un post pubblicato sulle pagine del PlayStation Blog.

"Per questo abbiamo chiesto immediatamente ai nostri simpatici bot di progettare questa meraviglia e... voilà! No, no, scherzo; era da un po' che ci stavamo lavorando, e sono stati i fantastici team di SIE a realizzarlo. E il risultato è stato eccellente!"

"Il design del controller richiama le caratteristiche tonalità azzurre di Astro nelle impugnature e nei tasti, e le fantascientifiche linee intagliate, oltre ai tipici occhioni allegri sul touch pad. È una vera opera d'arte e noi non potremmo essere più contenti del risultato finale del Team Asobi."