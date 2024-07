Due giochi sono già confermati per Xbox Game Pass ad agosto, scopriamo quali sono

Scopriamo i due giochi confermati per Xbox Game Pass ad agosto

Come visto il primo ad arrivare dovrebbe essere Creatures of Ava. Si tratta di un action-aventure in cui dovremo salvare la fauna di un pianeta alieno, non catturarla o combatterla, tanto che gli sviluppatori lo definiscono come un titolo di genere "Creature Saver". Protagonista della storia è Vic, un'esploratrice umana che fa parte di un team di salvataggio inviato sul pianeta Ava per salvarlo da un'imminente catastrofe. Costretta ad abbonare la sua strumentazione, la donna farà affidamento sulle abitudini e i costumi del popolo nativo per creare connessioni spirtiuali con flora e fauna per cercare di comunicare le creature e salvarle da una piaga mortale chiamata "whitering".

Sopa - Tale of the Stolen Potato è un'avventura narrativa realizzata da StudioBando. Nel gioco vestiamo i panni di Miho, un bambino che viene incaricato dalla nonna di comprare una patata per cucinare una zuppa. Come suggerisce il titolo, non tutto andrà per il verso giusto, e il nostro giovane protagonista si troverà catapultato in un landa fantastica e popolata da animali parlanti e personaggi bizzarri. Per tornare a casa dovra seguire i passi di un misterioso grande viaggiatore, che prima di lui si è trovato ad espolare questo mondo.

Insomma, per il momento i giochi confermati per agosto per PC e Xbox Game Pass non sono molti o famosi, ma sicuramente interessanti e da tenere d'occhio. Nel frattempo, se ve li siete persi, ecco i giochi arrivati nel catalogo nelle prime due settimane di luglio.