Due grossi giochi sono entrati a far parte del catalogo Xbox Play Anywhere

Microsoft continua a espandere il catalogo dei giochi Xbox Play Anywhere e, di recente, abbiamo visto che l'iniziativa ha anche carattere retroattivo, come in questo caso in cui due grossi giochi sono entrati a far parte del catalogo proprio in questi giorni, a una certa distanza dal loro lancio.
Si tratta di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Mortal Kombat 1, entrambi inseriti senza grande clamore all'interno del programma Play Anywhere, come risulta visibile dalla specifica dicitura che ora compare sulle rispettive pagine ufficiali di Xbox Store dedicate ai titoli in questione.
Considerando che queste nuove introduzioni sono state effettuate praticamente senza annuncio ufficiale, non è escluso che anche altri giochi possano essere introdotti all'interno del catalogo, ma questi due giochi sono quelli emersi con maggiore rilievo.
Un catalogo in espansione
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è il remake del terzo capitolo nella storica saga di stealth action da parte di Hideo Kojima, sviluppato da Virtuos con un'operazione di rifacimento tecnico totale in Unreal Engine 5.
Il gioco si inserisce in quella che sembra una recente tendenza di Konami a supportare il programma Play Anywhere, considerando che anche Silent Hill 2 e Silent Hill f sono stati lanciati come compatibili con tale funzionalità.
Mortal Kombat 1 è il più recente capitolo nella celebre serie di picchiaduro da parte di Netherrealm ed è un'altra aggiunta importante al catalogo, aggiunto peraltro a diversi mesi di distanza dal lancio sul mercato, cosa che apre tale prospettiva anche a tante altre produzioni.
Ricordiamo che Xbox Play Anywhere è il programma che consente agli utenti di acquistare il gioco una volta e possedere sia la versione Xbox che PC (su Microsoft Store), con condivisione di progressi e salvataggi tra una e l'altra.