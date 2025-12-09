Due grossi giochi sono entrati a far parte del catalogo Xbox Play Anywhere

Microsoft continua a espandere il catalogo dei giochi Xbox Play Anywhere e, di recente, abbiamo visto che l'iniziativa ha anche carattere retroattivo, come in questo caso in cui due grossi giochi sono entrati a far parte del catalogo proprio in questi giorni, a una certa distanza dal loro lancio.

Si tratta di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Mortal Kombat 1, entrambi inseriti senza grande clamore all'interno del programma Play Anywhere, come risulta visibile dalla specifica dicitura che ora compare sulle rispettive pagine ufficiali di Xbox Store dedicate ai titoli in questione.

Considerando che queste nuove introduzioni sono state effettuate praticamente senza annuncio ufficiale, non è escluso che anche altri giochi possano essere introdotti all'interno del catalogo, ma questi due giochi sono quelli emersi con maggiore rilievo.