MegaCube: il mini PC di H3C con Superchip NVIDIA GB10 con 128GB di memoria unificata supera i 5.000 dollari

H3C ha presentato il nuovo LinSeer MegaCube, un Mini PC compatto basato sull'innovativo NVIDIA GB10 Superchip , pensato per applicazioni avanzate di intelligenza artificiale e per l'elaborazione locale di modelli di grandi dimensioni. Questa soluzione si inserisce nel crescente ecosistema di dispositivi che adottano il GB10, già protagonista di numerosi sistemi lanciati da marchi come Dell, Lenovo, HP, ASUS, MSI, Acer e Gigabyte, con prezzi iniziali compresi tra 2.500 e 3.500 dollari .

Uno degli aspetti più notevoli del MegaCube è la presenza di 128 GB di memoria LPDDR5x unificata , una quantità particolarmente elevata per un sistema così compatto. La piattaforma può inoltre essere configurata con unità NVMe M.2 da 1 TB, 2 TB o 4 TB , garantendo ampio spazio per dataset, modelli e applicazioni. Il consumo energetico raggiunge i 100W a pieno carico , un valore contenuto considerando le capacità del dispositivo.

Sotto la scocca, il sistema integra un'architettura ARM ibrida a 20 core , composta da 10 Cortex-X925 ad alte prestazioni e 10 Cortex-A725 più efficienti. A supporto di questa potenza computazionale troviamo una GPU basata su architettura Blackwell , dotata di 6144 CUDA core, elemento fondamentale per eseguire carichi di lavoro AI complessi.

Il MegaCube si colloca in un segmento premium: a chi è rivolto?

Il sistema opera con NVIDIA DGX OS, già aggiornato tramite OTA con nuove ottimizzazioni e correzioni. In termini di prestazioni, il MegaCube è in grado di eseguire modelli linguistici fino a 200 miliardi di parametri su un singolo dispositivo. Inoltre, può essere collegato in configurazioni fino a quattro unità, consentendo l'esecuzione di LLM ancora più complessi come Qwen3-coder 480B in INT4, Llama 3.1 405B in FP8 e Qwen3 235B in FP8.

Durante una recente esposizione in Cina, H3C ha mostrato una configurazione a quattro MegaCube funzionanti in parallelo. Con un prezzo di 36.999 RMB (oltre 5.000 dollari), il MegaCube si colloca nel segmento premium, rivolto soprattutto a professionisti e aziende alla ricerca di una soluzione AI-ready estremamente potente e allo stesso tempo compatta