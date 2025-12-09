MegaCube: il mini PC di H3C con Superchip NVIDIA GB10 con 128GB di memoria unificata supera i 5.000 dollari

H3C ha presentato il nuovo LinSeer MegaCube, un Mini PC compatto basato sull'innovativo NVIDIA GB10 Superchip, pensato per applicazioni avanzate di intelligenza artificiale e per l'elaborazione locale di modelli di grandi dimensioni. Questa soluzione si inserisce nel crescente ecosistema di dispositivi che adottano il GB10, già protagonista di numerosi sistemi lanciati da marchi come Dell, Lenovo, HP, ASUS, MSI, Acer e Gigabyte, con prezzi iniziali compresi tra 2.500 e 3.500 dollari.
Il MegaCube, invece, si posiziona in una fascia più alta, superando i 5.000 dollari. Il Mini PC di H3C si distingue per un design estremamente compatto (150 x 150 mm) rifinito con un'elegante colorazione dorata.
Sotto la scocca del MegaCube
Sotto la scocca, il sistema integra un'architettura ARM ibrida a 20 core, composta da 10 Cortex-X925 ad alte prestazioni e 10 Cortex-A725 più efficienti. A supporto di questa potenza computazionale troviamo una GPU basata su architettura Blackwell, dotata di 6144 CUDA core, elemento fondamentale per eseguire carichi di lavoro AI complessi.
Uno degli aspetti più notevoli del MegaCube è la presenza di 128 GB di memoria LPDDR5x unificata, una quantità particolarmente elevata per un sistema così compatto. La piattaforma può inoltre essere configurata con unità NVMe M.2 da 1 TB, 2 TB o 4 TB, garantendo ampio spazio per dataset, modelli e applicazioni. Il consumo energetico raggiunge i 100W a pieno carico, un valore contenuto considerando le capacità del dispositivo.