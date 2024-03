Dune: Spice Wars, svelato House Vernius of Ix, il primo DLC

House Vernius of Ix è il primo DLC dello strategico 4X Dune: Spice Wars. Sarà pubblicato insieme a un aggiornamento maggiore del gioco, chiamato Heroes of Dune. L'annuncio è stato dato dallo studio di sviluppo Shiro Games e dall'editore Funcom, forti del successo di Dune - Parte Due al cinema (di cui comunque il gioco non ha la licenza ufficiale).

C'è anche un trailer per festeggiare l'annuncio:

House Vernius of Ix costerà 12,99€ e introdurrà nel gioco gli Ixian come settima fazione giocabile. Sarà caratterizzata da un forte avanzamento tecnologico e sarà guidata da Rhombur Vernius.