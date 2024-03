Star Wars: lo strategico di Respawn e Bit Reactor usa Unreal Engine 5

Emergono altri indizi riguardanti il misterioso strategico su Star Wars in sviluppo presso Bit Reactor in collaborazione con Respawn, che a quanto pare si basa su Unreal Engine 5.

Come era emerso anche in precedenza, a quanto pare l'RTS di Star Wars in questione è riuscito a sfuggire alla cancellazione, che ha colpito invece l'action sul medesimo franchise che era in sviluppo presso Respawn, forse collegato a The Mandalorian, all'interno dell'ampia ristrutturazione di EA che ha portato a numerosi licenziamenti.

Non ci sono molte informazioni al riguardo, ma in base a un annuncio di lavoro pubblicato da Bit Reactor e relativo a un Senior Lighting Artist, sembra proprio che il gioco in questione sia basato su Unreal Engine 5.