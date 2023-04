Dungeons & Dragons Before the Storm è un gioco gratuito per imparare o giocare da soli, in italiano

Wizards of the Coast ha reso disponibile un gioco browser gratuito, con tanto di traduzione italiana, che permette di giocare a D&D in solitaria e di imparare quali sono le regole e come funziona una tipica partita. Si chiama Dungeons & Dragons Before the Storm e permette di scegliere tra vari personaggi e compiere varie scelte in libertà.

Lo potete trovare a questo indirizzo. Il gioco è ovviamente quasi completamente testuale e ogni poche righe chiede di compiere una scelta per proseguire con l'avventura. Inizialmente ci viene chiesto di creare un personaggio e possiamo scegliere tra varie classi, ma la razza e il passato del personaggio sono predefiniti in base alla classe. Non si dispone quindi della stessa libertà di un gioco da tavolo, ma è un'ottima notizia visto che è pensato per chi deve imparare e non vuole certo complicarsi troppo la vita.

Dungeons & Dragons Before the Storm permette anche di richiedere informazioni aggiuntive su elementi come i reami e il funzionamento delle statistiche: di nuovo, lo scopo di questo browser game di D&D è insegnare le regole in modo facile e con pochi clic.

L'inizo di Dungeons & Dragons Before the Storm

Si tratta di un ottimo strumento per approcciarsi a D&D e divertirsi per un po' in solitaria.

Se vi interessa D&D ma non nel suo formato classico, vi ricordiamo anche Minecraft Dungeons & Dragons: il DLC con storia, mostri e dadi.