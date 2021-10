Dying Light per Nintendo Switch, trailer di lancio e dove comprarlo

Dying Light per Nintendo Switch si mostra con l'immancabile trailer di lancio, che arriva in concomitanza con alcuni chiarimenti del distributore italiano su dove compare il gioco, attualmente disponibile solo in versione retail.

Come abbiamo riportato ieri, infatti, Dying Light è scomprso dal Nintendo eShop in Europa per via della censura in Germania, il che significa che per il momento non è possibile acquistarlo in formato digitale.

"Se stiamo parlando della vendita della versione digitale, a causa della natura del suo contenuto, è attualmente vietata in Germania, dove l'e-Shop europeo è ufficialmente registrato", ha dichiarato Techland tramite un portavoce.

"Ciò sta rendendo impossibile la distribuzione ufficiale della versione digitale del gioco nei paesi europei, in Australia e Nuova Zelanda. Attualmente stiamo lavorando con il nostro partner e le autorità locali per rimuovere il divieto il prima possibile."

Ulteriori dettagli sull'action game a base di zombie li trovate nella nostra recensione di Dying Light per Nintendo Switch.