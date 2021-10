Saints Row, un video di gameplay con le missioni iniziali del gioco

Il reboot di Saints Row torna a mostrarsi in video con alcune sequenze di gameplay tratte dalle missioni iniziali della campagna, catturate e commentate dalla redazione di Game Informer.

A qualche giorno di distanza dal gameplay di Saints Row con fasi di guida e combattimento, ecco dunque un ulteriore assaggio dell'esperienza che Volition sta confezionando per noi e che potremo provare a partire dal 25 febbraio 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Nella prima missione vediamo il nostro personaggio, The Boss, intento a rubare e consegnare un'auto, durante una fase in cui opera ancora come un qualsiasi ladro di bassa lega e non fa parte di una gang.

Terminato uno spettacolare inseguimento con la polizia, vediamo poi alcune sequenze di combattimento con armi da fuoco e una spericolata fuga a bordo di una moto nel mezzo del deserto.

Dopodiché vediamo diverse sequenze che illustrano la varietà degli incarichi di Saints Row, fra risse nei bar e momenti di pura devastazione in cui ci verrà chiesto di radere al suolo un campo effettuando spettacolari derapate con un'auto.