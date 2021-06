Dynasty Warriors: il trailer ufficiale del film Netflix è tamarro ed esagerato al punto giusto

L'amore di Netflix per i videogiochi è sempre più grande. Dopo Castlevania, Dragon's Dogma e Dota 2, il colosso dello streaming sta per pubblicare un film in live action ispirato Dynasty Warriors. Il trailer di presentazione è tamarro ed esagerato al punto giusto e dato che stiamo parlando di musou il "punto giusto" potrebbe essere un po' oltre rispetto a quello che molti considerano "normale".

Il film, in arrivo il primo luglio per tutti gli abbonati Netflix, sembra essere piuttosto fedele alle atmosfere e allo stile della serie di Tecmo Koei. In altre parole si tratta di una serie quasi infinita di combattimenti con migliaia di soldati a schermo, spazzati letteralmente via da Lu Bu e i suoi amici, soldati semi-divini in grado di generare fiamme dalle loro lame, far correre i cavalli sui tetti e, ovviamente, spazzare via interi eserciti a mani nude.

Se da un punto di vista l'immaginario stilistico e contenutistico del musou di Koei Tecmo sembra essere rispettato in pieno, dall'altro il film sembra non essere destinato ad altri se non i cultori del videogioco, gli unici, forse, in grado di apprezzare questo tripudio di tamarria.

L'unica speranza per tutti gli altri è che, come si dice in gergo, il film "faccia il giro" e sia talmente esagerato da diventare quasi culto.

Che ve ne pare da queste prime immagini?