È morto Masayuki Kato, fondatore e presidente dello storico studio giapponese Nihon Falcom

La fondazione di Nihon Falcom

Nato nel 1946, Kato fondò Nihon Falcom nel marzo del 1981, prendendo ispirazione per il nome dal Millennium Falcon, l'astronave guidata da Han Solo nella trilogia originale di Star Wars. L'unica variazione fu quella di cambiare "con" in "com" per riflettere gli obiettivi della compagnia, ossia di sviluppare videogiochi.

Kato in una foto del 1991 insieme alla idol Rie Sugimoto

Kato era un ingegnere informatico che lavorava nell'industria automobilistica. Iniziò la sua carriera nello sviluppo di videogiochi durante un periodo passato a Bangkok, dove entrò in possesso di un Apple II e si mise a sviluppare giochi per il figlio.

Kato ha guidato Nihon Falcom fino al 2007, quando il suo posto è stato prese da Toshihiro Kondo. È rimasto comunque all'interno della compagnia nel ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione. Tra le serie lanciate da Nihon Falcom con Kato al comando citiamo: Dragon Slayer, Xanadu, Ys e The Legend of Heroes (quest'ultima inizialmente parte della serie Dragon Slayer), le ultime due ancora vive e vegete e con giochi in uscita o appena usciti, come Ys: X Nordics.