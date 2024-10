È polemica per l'utilizzo di emulatori nel museo ufficiale di Nintendo

Il Nintendo Museum utilizza degli emulatori per alcuni dei sistemi presenti nelle sale. In alcuni casi era stato dichiarato, vedere il Virtual Boy, mentre in altri no, come per il Super Nintendo, storica console a 16-bit della compagnia. Molti trovano il comportamento della compagnia non proprio ortodosso, intanto per il mancato utilizzo dell'hardware originale in un museo, inoltre perché la casa di Mario è notoriamente ostile alla scena emulatoria.