Elden Ring, Hidetaka Miyazaki ha sofferto molto l'ansia per il lancio del gioco

Hidetaka Miyazaki ha rivelato di aver sofferto molto l'ansia in occasione del lancio di Elden Ring. A suo dire si è trattato di un periodo molto difficile, come già accaduto per i suoi precedenti titoli.

Certo, vedere i voti incredibili ricevuto da Elden Ring e le prime notizie relative alle vendite, che sembrano disegnare il quadro di un grandissimo successo, hanno contribuito quantomeno a smorzare queste sensazioni.

"Si tratta di una cosa che è successa anche con tutti i miei precedenti giochi, non solo con questo, ma si tratta di un momento davvero difficile", ha spiegato Miyazaki. "Ora mi sento sicuramente sollevato, ma è una cosa a cui non riuscirò mai ad abituarmi."

"Ci aspettavamo fin dall'inizio che quest'opera sarebbe stata la nostra più grande di sempre", ha aggiunto il game director, parlando poi dei paralleli con Sekiro: Shadows Die Twice.

"Le due produzioni sono andate avanti in parallelo, ma il feedback che arrivava era molto diverso rispetto a Sekiro. Ad ogni modo, visto che li ho diretti entrambi non c'è dubbio che si siano influenzati a vicenda."