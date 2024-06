Elden Ring: Shadow of the Erdtree batte Black Myth: Wukong: ecco come cambia la classifica Steam

Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha battuto Black Myth: Wukong, conquistando la vetta della classifica Steam nella settimana del lancio: una situazione ampiamente prevedibile, considerando il successo dell'espansione realizzata da FromSoftware e la sua capacità di trainare anche le vendite del gioco base.

Non si tratta tuttavia dell'unica novità della settimana: l'action cooperativo Chained Together debutta in quinta posizione, mentre l'accesso anticipato di Pax Dei raggiunge il settimo posto e Bodycam scende in fondo alla top 10.