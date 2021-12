Electronic Arts ha occupato più volte di tutti la prima posizione delle classifiche inglesi a Natale

I nuovi dati forniti da GFK hanno svelato una curiosità relativa al mercato inglese: Electronic Arts è stato l'editore che più volte di tutti ha raggiunto la prima posizione delle classifiche con i suoi giochi a Natale. I franchise più popolari sono comunque due: FIFA e Call of Duty, entrambi per nove volte in prima posizione.

La strana classifica è invero molto interessante, perché partendo dal 1984 riesce a mostrare i cambiamenti nei gusti dei videogiocatori inglesi avvenuti nel corso degli anni. Negli anni '80 e nei primi anni '90 c'era molta più varietà, nonostante le conversioni da coin op la facessero da padrone. Poi, con l'avvento delle serie annuali, la situazioni è cambiata e i FIFA e i Call of Duty hanno preso il sopravvento. Solo colossi come The Elder Scrolls V: Skyrim, Red Dead Redemption 2 e Assassin's Creed Valhalla sono riusciti a scalfare il loro dominio.

Interessante anche che sul fronte Nintendo solo un gioco è riuscito a raggiungere la testa della classifica, The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo 64, mentre nessun Mario ce l'ha mai fatta.

Nel 2021 in prima posizione troviamo FIFA 22, come prevedibile, visto il minor impatto di Call of Duty: Vanguard rispetto ai capitoli degli anni passati.