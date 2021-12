Bravely Default 2 e Shin Megami Tensei 5 sono tra i giochi più lunghi del 2021, per HowLongToBeat

Continuano le statistiche di fine anno di HowLongToBeat, noto portale specializzato nella raccolta di informazioni sulla durate dei videogiochi, che oggi ci propone la classifica dei giochi più lunghi del 2021.

Nello specifico la metrica tenuta in considerazione è quella dell'"All Styles" ovvero la media di tempo impiegato dai giocatori per completare un gioco, basata su un po' tutti gli stili, sia chi si limita ad arrivare ai titoli di coda gustandosi principalmente i contenuti principali, sia chi invece si dedica a tutti i contenuti secondari. Ecco la Top 10 dei giochi più lunghi del 2021 di HowLongToBeat:

Pathfinder: Wrath of the Righteous - 123 ore Bravely Default 2 - 63 ore Shin Megami Tensei 5 - 62 ore Tales of Arise - 59 ore Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin - 53 ore NEO: The World Ends with You - 48 ore Lost Judgment - 44 ore Monster Hunter Rise - 43 ore Nier Replicant - 41 ore The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - 36 ore

Pathfinder: Wrath of the Righteous, un'immagine promozionale

Come potete notare Pathfinder: Wrath of the Righteous è al primo posto con 123 ore, quasi il doppio di quanto in media i giocatori impiegano per completare Bravely Default 2, che si aggiudica il secondo posto con 68 ore. Chiude il podio Shin Megami Tensei 5 con 62 ore. In generale nella classifica troviamo perlopiù GDR e in particolare quelli di stampo orientale.

Ci teniamo a precisare che si tratta di una classifica basata sui tempi di completamento dei giochi e dei loro contenuti, non della loro potenziale longevità, che in fin dei conti varia in base ai gusti e al genere. Ad esempio, non ci stupiremmo se alcuni di voi avessero superato abbondantemente il traguardo delle 100 ore di gioco su Monster Hunter Rise, data l'importanza dell'endgame dell'hunting game di Capcom.

HowLongToBeat di recente ha stilato anche la classifica dei giochi più completati del 2021 e quella delle piattaforme più utilizzate.