Fractal: utenti del marketplace per NFT truffati per 150.000 dollari

Alcuni clienti di Fractal, il nuovo marketplace per NFT ideato da Justin Kan, co-fondatore di Twitch, sono stati truffati per un totale di 150.000 dollari da un hacker che ha manomesso un bot del server Discord ufficiale della piattaforma.

Come riporta The Verge, l'hacker ha approfittato per l'hype generato da Fractal, che aveva annunciato in pompa magna l'arrivo del primo airdrop di NFT, per postare un falso annuncio nel server Discord della piattaforma, attirando così degli sprovveduti acquirenti. L'annuncio è stato rimosso nell'arco di circa 10 minuti, ma tanto è bastato perché 373 utenti gettassero alle ortiche la bellezza di 862 SOL, ovvero circa 150.000 dollari.

Un'immagine dello store di Fractal

A quanto pare molti clienti avevano già intuito che l'annuncio fosse una truffa. Tuttavia, dato che per partecipare era necessario solo 1 Sol per ogni NFT, in molti hanno abboccato comunque e collegato il loro wallet Solana, scoprendo successivamente che tutti loro Sol erano stati prelevati.

Con un post ufficiale il team di Fractal ha annunciato che risarcirà tutti gli utenti caduti vittima di questo raggiro, al tempo stesso affermando che è piuttosto impressionante il fatto che in una community di 100.000 persone solo lo 0,3% sia stato coinvolto nella truffa, e promette l'adozione in futuro di varie misure di sicurezza per impedire che un caso simile si verifichi nuovamente. Nello specifico, tutti i prossimi drop di NFT verranno annunciati tramite Twitter e accompagnati da un video realizzato da Justin Kan in persona. Il team di Fractal sta anche collaborando con Discord e altri server che apparentemente sono stati colpiti da una truffa simile di recente per trovare il/i colpevole/i.

Infine, viene ricordato di agire sempre con cautela quando si tratta di acquisti di NFT dato che "non esiste un "pulsante" per annullare una transazione nelle criptovalute".

Per chi non lo sapesse, Fractal è un marketplace di NFT creato da Justin Kan, co-fondatore della celebre piattaforma di streaming Twitch, che lo ha descritto come "un mercato di NFT videoludiche: beni durevoli che ti permettono di fare qualcosa all'interno di un universo di gioco. La nostra missione è quella di creare una piattaforma aperta per il libero scambio di beni digitali. Lo faremo collaborando con le migliori aziende videoludiche che creano NFT e costruendo strumenti che li aiutano a raggiungere i loro clienti su larga scala.