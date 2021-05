Elon Musk come Wario e Grimes è Peach nella nuova puntata di Saturday Night Live

Wario, Luigi, Peach e anche Waluigi sono stati protagonisti di un bizzarro sketch del Satuday Night Live ieri sera, con tanto di partecipazione speciale di Elon Musk proprio nel ruolo del celebre antagonista di Mario e Grimes, la moglie, nel ruolo di Peach.

La scenetta è sostanzialmente la parodia di un processo per presunto omicidio, nel quale Wario/Musk è accusato di aver lanciato una buccia di banana facendo schiantare in questo modo Mario a bordo di un kart. La scena viene raccontata con tensione drammatica da un Luigi sconvolto dalla perdita del fratello e intenzionato a far pagare la cosa a Wario nell'aula di tribunale.

La scena è un po' all'insegna del cringe, ma non si può negare che faccia un certo effetto vedere Musk nel costume di Wario, con tanto di camminata e parlata sullo stile del personaggio, una situazione in cui non ci saremmo aspettati di vedere il miliardario sudafricano/canadese/statunitense.

La scena prosegue prendendo poi in giro le classiche strategie di attacco, difesa e contrattacco degli avvocati, tirando in ballo anche una presunta liaison tra Peach e Luigi per screditare il testimone. Nello sconcerto generale, l'avvocato difensore di Wario mostra a tutti quella che sembra essere una foto inviata dal fratello di Mario dove mostra le sue "doti" più nascoste alla Principessa.

La scenetta è un po' forzata ma indubbiamente godibile, ci chiediamo solo a che punto saranno adesso gli avvocati-ninja di Nintendo, anche se immaginiamo che uno show celebre come il SNL sia alquanto al riparo dai famosi blitz legali della casa di Kyoto.