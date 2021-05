Xbox e Adidas: dopo PS5 e Nike, anche la console Microsoft avrà le sue scarpe?

Anche Xbox Series X|S, o meglio Xbox in generale, avranno probabilmente un proprio paio di scarpe personalizzate, in questo caso da parte di Adidas, in parallelo con la partnership tra PS5 e Nike per le sneakers originali dedicate alla console Sony.

Questo è quanto emerge da un report di Complex, che riferisce come siano previste almeno due paia di scarpe da parte di Adidas a tema Xbox, ovviamente caratterizzate da tematiche legate alla console come colorazione nera con finiture verdi e il logo di Xbox posizionato sopra.

Xbox e Adidas, una foto del prototipo delle nuove scarpe a tema

Sono emerse anche delle foto sulle presunte paia di sneakers Adidas previste dalla compagnia, ma al momento si tratta di prototipi. In ogni caso, secondo quanto riferito dalla fonte la produzione sarebbe già avviata con uscita prevista a giugno per quanto riguarda il primo modello, ovvero una versione promozionale delle Forum Tech Boost.

Successivamente sarebbero poi previsti altri rilasci: in ottobre, sempre secondo Complex, sarebbero in arrivo due paia della serie Adidas Forum Mid, con una nuova versione nuova delle Forum Tech Boost prevista poi a novembre.

Le Adidas Tech Forum Boost a tema Xbox in un disegno preparatorio

Non ci sono al momento conferme da parte di Adidas, ma visto quanto annunciato nei giorni scorsi con le sneakers Nike PG 5 PlayStation 5 la questione sembra piuttosto realistica, considerando anche come le foto a corredo della notizia siano alquanto verosimili. Restiamo in attesa di eventuali informazioni aggiuntive.