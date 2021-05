Apple sviluppa una console ibrida con nuovo chip e grafica avanzata?

Apple potrebbe avere in programma una console ibrida basata su un nuovo System on Chip particolarmente avanzato, in grado di garantire una resa grafica piuttosto evoluta per i videogiochi e andando così molto oltre quanto fatto finora da Apple TV in questo ambito.

La nuova Apple TV 4K rappresenta già un passo in avanti rispetto a prima, per quanto riguarda la fruizione di videogiochi su dispositivi Apple, ma il suo chip A12 Bionic non consente ancora di raggiungere risultati in linea con gli hardware dedicati ai videogiochi. Tuttavia, la compagnia potrebbe avere intenzione di rivolgersi maggiormente a questo ambito con un prossimo dispositivo.

La nuova Apple TV 4K è un passo avanti ma non è ancora al livello di una console dedicata ai giochi

Non si tratta di informazioni ufficiali ma solo di voci di corridoio che arrivano dal sito coreano Clien, sul quale sembrano emersi indizi su un nuovo SoC da parte di Apple, che non rientra nella serie Apple A e Apple M, caratterizzato da un potenziale più alto per quanto riguarda le capacità della GPU interna.

Secondo quanto riferito, si tratterebbe di un dispositivo con design ibrido sullo stile di Nintendo Switch, dunque con la possibilità di essere utilizzato in portabilità con un proprio schermo oppure essere collegato alla TV.

L'hardware di base rientrerebbe nella linea ARM di Apple Silicon, ma il SoC sarebbe qualcosa di diverso rispetto a quanto visto finora, ovvero non rientrerebbe nelle linee Apple A e M, rappresentando dunque qualcosa di completamente nuovo.

Tutto questo porterebbe a nuove potenzialità sul fronte grafico, come l'introduzione del supporto per il ray tracing in tempo reale e le tecnologie grafiche più avanzate. Per quanto riguarda i giochi, Apple sarebbe anche in discussione con Ubisoft per avere i titoli della compagnia francese disponibili in qualche modo sul proprio store, o forse collegati in qualche modo a Apple Arcade.