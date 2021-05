Nintendo Switch: Minecraft il più venduto in Europa nella classifica eShop di aprile

Minecraft risulta essere ancora il gioco più venduto in Europa su Nintendo Switch ad aprile 2021, per quanto riguarda il mercato digitale attraverso l'eShop della console, in base alla classifica mensile.

Il gioco Mojang è costantemente presente nelle classifiche di vendita, ma ultimamente ha ricevuto una ulteriore spinta in Europa che l'ha portato di nuovo in vetta alla classifica mensile per quanto riguarda aprile 2021 su Nintendo Switch.

Minecraft è un grande successo anche in versione Nintendo Switch

Monster Hunter Rise, anch'esso uno dei titoli di maggiore interesse di questo periodo, si è dunque dovuto accontentare della seconda posizione, mentre New Pokémon Snap è giunto solo terzo a chiudere il podio appena sopra Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

Bisogna comunque ricordare che titoli di questo genere su Nintendo Switch tendono a vendere più in versione retail, ovvero in formato fisico, mentre Minecraft è un classico acquisto da fare in digitale anche sulla console Nintendo. In ogni caso, è un'ulteriore conferma della sua longevità impressionante, rimarcata di recente dalla notizia dei 140 milioni di utenti attivi al mese.

Vediamo dunque la top 15 del Nintendo eShop per Switch in Europa ad aprile 2021: