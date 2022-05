Empire Strikes Back è un nuovo gioco gratis di Star Wars, per Commodore 64

Oggi è lo Star Wars Day, quindi perché non festeggiare con un gioco gratis di Star Wars completamente nuovo, oltretutto sviluppato su di un sistema classico come il Commodore 64? Si chiama Empire Strikes Back ed è uno sparatutto a scorrimento orizzontale che riprende l'omonimo titolo di Parker Brothers per Atari 2600, risalente a quaranta anni fa, e in cui molti non faticheranno a riconoscere echi Minteriani (solo che il buon Jeff mise dei cammelli giganti al posto degli AT-AT).

Sviluppato da Megastyle, vede il giocatore impegnato nella difesa della base dei ribelli sul pianeta Hoth, in particolare dei generatori, dove deve distruggere AT-ST, AT-AT e droni a bordo di uno snow speeder. Vediamo un filmato che mostra il gioco in azione:

Complessivamente, Empire Strikes Back è composto da otto livelli di difficoltà crescente e offre una buona sfida. Notevole anche la realizzazione tecnica, con i tre livelli di parallasse per il background e un buon dettaglio degli sprite.

Se vi interessa, potete scaricare Empire Strikes Back da itch.io. Ci sono più versioni disponibili: cassetta, disco e autoeseguibile, quest'ultima per chi non vuole combattere con gli emulatori. Da notare che le versioni disco e cassetta possono essere utilizzate anche con l'hardware reale.