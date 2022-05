Mario Kart 9: Nintendo sta probabilmente lavorando al concept, per Reggie Fils-Aime

Un iperattivo Reggie Fils-Aime ha preso parte a una serie di incontri ed eventi in questi giorni, compresa un'interessante intervista su Kinda Funny nella quale ha anche parlato di Mario Kart 9, sebbene in maniera molto veloce e vaga, ma sostenendo come sia probabilmente allo studio in Nintendo, almeno dal punto di vista concettuale.

Secondo l'ex-presidente di Nintendo USA, che possiamo ben considerare persona informata dei fatti e affidabile per quanto riguarda la compagnia in questione, nonostante non ne faccia più parte ormai da anni, Mario Kart 9 esisterebbe presso Nintendo, anche se ancora in forma di progetto e non ancora come gioco ben definito, probabilmente.

Fils-Aime non lo dà per certo, ma conoscendo il modus operandi di Nintendo è abbastanza sicuro che la compagnia stia sperimentando su un prototipo di quello che potrebbe essere Mario Kart 9, secondo lo stile tipico degli sviluppatori: "Parlando di Mario Kart 9... la loro mentalità prevede il fatto di costruire una grande e nuova esperienza per ogni piattaforma", ha affermato Fils-Aime.

"Mario Kart 8 è sempre stato un gioco di Wii U che è stato successivamente aggiunto a Nintendo Switch, dunque concettualmente stanno probabilmente lavorando a un Mario Kart 9".

Dunque ci sarebbe un Mario Kart apposito per Nintendo Switch in progettazione presso la compagnia, tuttavia "Non rilasceranno un Mario Kart 9 finché non avranno ben definito cosa potrà renderlo nuovo, diverso e interessante", ha spiegato Fils-Aime, la loro idea è trovare "cosa possa portare avanti il franchise, perché è questo che vogliono fare con ogni capitolo".

In sostanza, data una base ormai consolidata, il problema è riuscire a trovare elementi di evoluzione sulla struttura storica della serie: secondo l'ex-presidente di Nintendo USA un Mario Kart 9 è già in fase di progettazione e prototipo presso la compagnia, ma finché non avrà trovato una sua forma unica ed evoluta rispetto al capitolo precedente, non verrà finalizzato come gioco definito.

Nel frattempo, c'è anche da dire che le vendite di Mario Kart 8 Deluxe non rendono veramente necessario il rilascio di un nuovo capitolo, visto che continua ad essere uno dei giochi più venduti del mondo. A dimostrazione di questo c'è anche il nuovo Pass Percorsi Aggiuntivi, destinato a portare avanti il gioco con nuovi contenuti fino alla fine del 2023.