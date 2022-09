Enotria: The Last Song, il gameplay trailer del souls-like italiano conosciuto come Project Galileo

Nel corso del Tokyo Game Show 2022, il team di Jyamma Games ha pubblicato il primo trailer di gameplay del promettente souls-like italiano Project Galileo, svelando anche il nome ufficiale del progetto: Enotria: The Last Song.

Come possiamo vedere nelle prime sequenze di gameplay ufficiali, Enotria: The Last Song si presenta come un souls-like action piuttosto immediato con ambientazioni, atmosfere e musiche che ricordano molto il folclore e la cultura italiana. In tal senso gli sviluppatori preferiscono definirlo un "Summer-Soul", ossia un gioco che combina la bellezza di un'estate italiana con l'oscurità insita nel sotto genere nato grazie ai giochi di FromSoftware.

Il filmato permette di farci anche un'idea delle dinamiche dei combattimenti, con il protagonista che come da tradizione del genere potrà impugnare vari strumenti di morte e utilizzare abilità speciali.

Jyamma Games ha anche svelato alcuni dettagli sulla trama e il setting di Enotria: The Last Song.

"Enotria è ambientato in un omonimo continente, un mondo dove molte culture e paesi hanno prosperato in differenti modi - finchè tutto non è caduto in rovina. La maledizione del "canovaccio" ha preso piede nelle terre e le ha private dei suoi abitanti e di tutti i ruoli che gli stessi avevano, per farli diventare parte dello "spettacolo", e questo vuol dire che il mondo è diventato niente di più che "guscio vuoto"".

"La tua missione sarà cercare di far tornare il mondo alla gloria di un tempo, ci saranno molti nemici e molti disposti ad aiutarli, coloro che crearono il canovaccio nelle prime terre e coloro che sono asserviti ad essi, rappresenteranno gli ostacoli sul tuo cammino. Sarà possibile riportare Enotria ai suoi antichi fasti? Il mondo riuscirà a tornare come prima?"

Enotria: The Last Song è attualmente in sviluppo per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Al momento non ha ancora una data di uscita ufficiale.