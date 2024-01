Enshrouded ha superato il milione di copie vendute, picchi di giocatori molto alti

Attualmente ci sono in gioco più di 100.000 giocatori. Da segnalare anche l'84% di recensioni positive su Steam, sulle più di 13.000 scritte dagli utenti. Insomma, si tratta di un titolo che si sta facendo notare e che dimostra l'interesse dei giocatori PC verso il genere dei survival.

Enshrouded sta andando incredibilmente bene su Steam . Non ai livelli di Palworld , ma è comunque riuscito a vendere più di un milione di copie nel giro di pochi giorni dal lancio in accesso anticipato, raggiungendo un picco di giocatori massimo di 160.405 giocatori circa 24 ore fa.

Un titolo convincente

Enshrouded sta convincendo i giocatori

Come sottolineato nel nostro provato, Enshrouded è stato lanciato già in ottime condizione, mostrandosi come un titolo rifinito e molto piacevole.

Insomma, Keen Games ha realizzato un'altra hit dopo Portal Knights, riuscendo a ritagliarsi un'ampia fetta di pubblico anche in un momento in cui il genere appare già occupato da una hit concorrente. Attualmente può contare anche su più di 40.000 spettatori su Twitch, segno dell'interesse da parte del pubblico.

Se vi interessa, attualmente Enshrouded è disponibile solo su PC. Non è chiaro se in futuro arriverà anche su altre piattaforme.