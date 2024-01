Max Payne in path tracing con NVIDIA RTX Remix? Sì, ma attenzione ai requisiti!

Sono passati pochi giorni dalla messa online dell'open beta della tecnologia RTX Remix e i primi lavori dei modder cominciano ad apparire in rete.

NVIDIA, con l'RTX Remix, ha creato un pacchetto software che permette di nobilitare i vecchi classici videoludici con parecchie primavere sulle spalle con tutte le più moderne tecnologie: Ray Tracing, DLSS e addirittura IA sono solo alcune delle caratteristiche a cui poter accesso grazie a RTX Remix.

Le uniche richieste? Un team di modder competenti e appassionati e giochi in DirectX 8 e 9: dal momento in cui il titolo appare nella lista dei videogiochi compatibili, sarà possibile lavorarlo tramite RTX Remix e creare la propria mod.

Una tecnologia rivoluzionaria Siete pronti a tornare per le cupe strade di New York? Questa tecnologia, nelle giuste mani, ha già dimostrato di avere le carte in regola per stravolgere l'aspetto tecnico di un gioco, modernizzandolo e rendendolo magari "edibile" non solo ai nostalgici ma anche agli appassionati più giovani che potrebbero essere fermati da un comparto grafico non all'altezza.

Addirittura RTX Remix sta venendo utilizzato per "rifare" una pietra miliare come Half Life 2, con il ritorno a Black Mesa che non vediamo l'ora di poter gustare e che speriamo possa essere confermato proprio quest'anno: sarebbe un bel regalo agli appassionati per il ventennale di questo capolavoro.

Non fa eccezione il lavoro svolto su un altro grande classico di inizio 2000, Max Payne: un piccolo team di modder è infatti al lavoro proprio sul primo capitolo del 2001, con il chiaro intento di riportare in vita le avventure del buon Max e della sua lotta alla droga sotto l'egida della DEA.

Il lavoro procede ed è stato prodotto anche un piccolo video dove si mostrano i passi in avanti e le immani differenze che si hanno con la mod attiva.