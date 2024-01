Harry Potter , Mortal Kombat , Il trono di spade e DC valgono più di 1 miliardo di dollari ciascuna nel mondo dei videogiochi. Si tratta di serie nelle mani di Warner Bros. Games, che ne ha parlato in un'intervista con la testata Variety, la stessa dove è stato svelato che Hogwarts Legacy ha venduto più di 24 milioni di copie . Per questo motivo Warner Bros. Games intende investire ancora di più nel mondo dei videogiochi.

Il valore delle serie

Mortal Kombat 1 vale moltissimo

Il valore della serie Harry Potter nel mondo dei videogiochi è sicuramente legato al successo di Hogwarts Legacy, ma anche ai giochi mobile, disponibili da tempo. Mortal Kombat non ha bisogno di presentazioni. Giusto recentemente è stato lanciato Mortal Kombat 1, che ha venduto più di 3 milioni di copie.

DC è molto attiva in ambito mobile, ma sta per tornare sui sistemi da gioco casalinghi con Suicide Squad: Kill the Justice League (il cui successo è tutto da verificare, vista l'accoglienza astiosa di stampa e videogiocatori). Infine, Il trono di spade non ha grossi titoli legati al mercato tradizione, ma i diversi giochi mobile dedicati hanno collezionato milioni di download, incassando davvero bene. In particolare Game of Thrones: Conquest è stato scaricato più di 10 milioni di volte.