Epic Games Store accoglierà 20 crypto game, quelli già disponibili stanno "andando bene"

Epic Games Store nel prossimo futuro accoglierà quasi 20 nuovi crypto game, ovvero giochi basati sulle cryptovalute, mentre i cinque già disponibili nel negozio digitale della casa di Fortnite stanno "andando piuttosto bene", stando a quanto dichiarato dal general manager Steve Allison in un'intervista con Axios.

I crypto game a differenza di quelli tradizionali contengono asset digitali sotto forma di NFT che i giocatori possono acquistare, possedere e vendere ad altri giocatori, in alcuni casi creando un vero e proprio mercato in cui gli utenti possono provare a trarre profitto. Questa tipologia di giochi non è ben vista agli occhi di moltissimi giocatori, dato che in diversi casi si sono rivelate delle truffe o titoli poco interessanti.

Epic Games non si è mai opposta a giochi basati su tecnologia blockchain, NFT e criptovalute. Anzi a ottobre del 2021 il CEO Tim Sweeney aveva annunciato che tale tipologia di titoli sarebbe potuta approdare tranquillamente nel suo store, a patto di rispettare determinate condizioni. Tali affermazioni sono arrivate poco dopo che Valve decise di bloccare questa tipologia di giochi su Steam.

Blankos Block Party, un party game free-to-play, e Core, un metaverso di giochi gratuiti e mondi da esplorare, sono stati tra i primi crypto game pubblicati su Epic Games Store e stando alle parole di Allison "stanno andando piuttosto bene". Il general manager ha svelato che altri 20 giochi basati su cryptovalute verranno pubblicati sullo store nel prossimo futuro. Nessuno di essi è stato realizzato o pubblicato da Epic Games stessa. Ha aggiunto che si aspetta di vedere ulteriori produzioni durante il corso del 2023 e inizio del 2024 e che solo allora sarà possibile tirare le somme e capire quale sarà lo scenario futuro di questa tipologia di videogiochi.

Allison ha spiegato inoltre che sono gli stessi publisher dei crypto game ad essere responsabili delle transazioni, servizio clienti e a dover gestire rimborsi e truffe, ma che Epic ha un team di sicurezza che analizza attentamente la situazione ed è pronto a intervenire tempestivamente nel caso ce ne fosse il bisogno.