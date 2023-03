Ender Dragon registrato da Microsoft, ha a che fare con Minecraft?

Microsoft ha registrato il marchio Ender Dragon nelle scorse settimane, ma non è chiaro a cosa faccia riferimento esattamente questo nome. Ha a che fare con Minecraft? Si tratta di un'ipotesi plausibile, ma per il momento non ci sono certezze al riguardo.

Con Minecraft Legends in uscita il 18 aprile, la possibilità che il trademark riguardi appunto l'ultimo spin-off della serie Mojang sono concrete, e l'Ender Dragon potrebbe essere uno dei boss presenti nel gioco, del resto si tratta di una creatura che fa già parte della lore di Minecraft.

Alcuni dettagli del documento, ad ogni modo, lasciano perplessi. Se infatti la natura del progetto corrisponde senz'altro a un videogioco, ci sono riferimenti a componenti educative che sembrano suggerire un'applicazione differente, magari legata a Minecraft Education.

Non è tutto: il nome di Ender Dragon è stato registrato anche in merito alla produzione di giocattoli, libri e capi di abbigliamento.

Ovviamente, quando si parla di draghi la mente corre veloce a Dragon Age: Dreadwolf, che potrebbe non uscire nel 2023 stando agli ultimi rumor, o magari addirittura a un revival di Scalebound, che Microsoft e PlatinumGames potrebbero far tornare ad anni di distanza dalla cancellazione.

Meglio tuttavia tenere a freno gli entusiasmi e attendere un annuncio ufficiale: se questo Ender Dragon ha a che fare con Minecraft Legends, lo scopriremo nel giro di qualche settimana.