Epic Games Store, gli achievement dei giochi stanno per arrivare

Epic Games Store ha annunciato che gli achievement per i giochi stanno per arrivare, e che la feature è già attiva in fase di test per alcuni titoli disponibli sulla piattaforma digitale.

Dopo il lancio dei Saldi Estivi, Epic Games Store punta dunque a colmare un vuoto abbastanza importante rispetto al suo competitor diretto, Steam, introducendo appunto gli obiettivi.

Naturalmente non si tratta dell'unico limite di cui lo store di Epic Games soffre al momento, e la strada verso un sistema più completo e competitivo appare ancora lunga, ma parliamo di un primo passo apprezzabile.

Finora infatti l'Epic Games Store ha combattuto la propria guerra a colpi di esclusive e giochi gratis: un metodo che sembra funzionare bene, ma che ignora appunto la mancanza di tante funzionalità rispetto alla concorrenza.

La clip in calce illustra il funzionamento degli achievement su Epic Games Store.

Certain games on the Epic Games Store may begin to display achievements as you unlock them.

This is an early version of the feature and you can expect to see changes & adjustments.

We'll have more info to share on achievements in the future, so stay tuned! pic.twitter.com/80dnoLYegV