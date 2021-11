Epic Games Store: contenuto gratis del 25 novembre 2021 annunciato

Dopo aver messo a disposizione i titoli gratuiti per PC previsti per oggi, Epic Games Store ha annunciato, come da tradizione, anche i prossimi contenuti gratis che saranno disponibili per il download la prossima settimana. A partire dalle ore 17:00 di giovedì 25 novembre 2021 potrete dunque scaricare gratuitamente il Antstream - Pacchetto di benvenuto.

Non si tratta dunque di un gioco vero e proprio bensì di una serie di crediti da poter spendere sulla piattaforma Antstream di cloud gaming: il Pacchetto di Benvenuto da parte di Epic Games consente di ottenere 1090 Gemme gratis da utilizzare in gioco, corrispondenti al prezzo di 14,99 dollari.

Questa valuta di gioco può essere spesa per giocare ai titoli, alle sfide e ai tornei a tempo limitato di Antstream. Le Gems possono anche essere usate per sbloccare sfide più difficili e giocare in modalità PvP a turni insieme ad amici e altri giocatori.

Per chi non conoscesse Antstream, si tratta di una piattaforma su abbonamento, specializzata nei giochi del passato: funzione anche questa in cloud gaming e consente di accedere a numerosi titoli del catalogo anni 70, 80 e 90, tra arcade, console e home computer dell'epoca. Si tratta dunque di un catalogo pieno di classici, tra i quali troviamo giochi come Ikari Warriors, Joe & Mac, California Games, Zool e Double Dragon, diversi dei quali, come anche Score Attacks, Speed Runs e Boss Rushes, che supportano il multiplayer.

Partito da una campagna Kickstarter, Antstream arriverà presto su Epic Games Store e questo Pacchetto di Benvenuto rappresenta il modo ideale per iniziare subito la scoperta di questa particolare piattaforma di cloud gaming "retrò".