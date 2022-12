Epic Games Store: Dishonored ed Eximius sono i giochi gratis del 29 dicembre 2022

Dishonored: Definitive Edition ed Eximius: Seize the Frontline sono i giochi gratis disponibili su Epic Games Store per oggi, 29 dicembre 2022, all'interno dell'iniziativa di regali giornalieri che ha organizzato Epic Games anche per quest'anno in corrispondenza del Natale.

Anche per il gioco di oggi, i simboli visibili sulla carta da regalo che copriva il titolo fino a qualche minuto fa nascondevano un indizio alquanto evidente e in effetti il fatto che si trattasse del gioco Arkane era stato già svelato.

Si tratta dunque di Dishonored: Definitive Edition ma con lui arriva anche Eximius: Seize the Frontline, per un doppio regalo davvero gradito in questo periodo post-Natale.

Effettuare il download, come al solito, è semplicissimo: basterà visitare la pagina dei giochi gratis su Epic Game Store, cliccare sul banner di Dishonored: Definitive Edition e di Eximius: Seize the Frontline e poi sul pulsante "Ottieni", effettuando naturalmente l'accesso alla piattaforma con le proprie credenziali. A quel punto i titoli entreranno nella nostra libreria e ci resteranno per sempre.

Sviluppato da Arkane e pubblicato da Bethesda, Dishonored: Definitive Edition è la versione arricchita ed evoluta dell'originale uscito nel 2012, rielaborato cinque anni dopo con alcuni miglioramenti applicati alla grafica e altro. Si tratta di un "immersive sim" più che di un semplice sparatutto in prima persona, caratterizzato dal solito, particolare stile del team di sviluppo in questione.

In questo caso ci troviamo all'interno della particolare città portuale di Dunwall, dove il protagonista, Corvo Attano, da protettore speciale dell'imperatrice diventa un ricercato, a causa di un tradimento. Con la città flagellata da un'epidemia di peste, si ritrova costretto a sovvertire l'ordine costituito da un colpo di stato e cercare di salvare Dunwall dalla rovina.

La Definitive Edition contiene anche le varie espansioni uscite dopo il lancio, ovvero Dunwall City Trials, Il Pugnale di Dunwall, Le Streghe di Brigmore e Void Walker's Arsenal.

Eximius: Seize the Frontline è invece un gioco ad ambientazione bellica che unisce la meccanica da sparatutto in prima persona alla tattica applicata agli scontri, fondendo dunque lo strategico in tempo reale con l'FPS.

EXIMIUS è un gioco che si incentra sui combattimenti a squadre, unendo il genere dello sparatutto in prima persona e quello dello strategico in tempo reale. Con questo gioco potrai vivere un'intensa esperienza multigiocatore 5 contro 5 in cui ogni squadra avrà 4 ufficiali e un comandante.