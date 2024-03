Epic Games Store: disponibile il gioco gratis del 28 marzo, link per il download

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, il 4 aprile 2024, per reclamare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Islets

Islets è il gioco gratis del 28 marzo dell'Epic Games Store

Islets è un metroidvania dove vestiremo i panni di Iko, un guerriero topolino che si imbarca in un viaggio per riunire un mondo in frantumi. Le varie tappe del viaggio sono rappresentate da delle isole galleggianti, che il nostro coraggioso protagonista dovrà esplorare e riunire tra loro riaccendendo i loro nuclei energetici.

Il gioco è stato apprezzato da molti grazie alle suo ispirato stile artistico e le ambientazioni disegnate mano, nonché per il sistema di combattimento veloce e divertente, corredato da un level design che non lesina su sfide, trappole e boss fight per tenere alta la tensione per tutta la durata dell'avventura.

Che ne pensate del gioco gratis dell'Epic Games Store di questa settimana? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Vi segnaliamo anche che sono stati annunciati i giochi che verranno offerti in regalo dal 4 all'11 aprile 2024.