Epic Games Store: i giochi gratis del 4 aprile sono stati annunciati in via ufficiale

Entrambi i giochi potranno essere scaricati gratis a partire da giovedì prossimo per una settimana, ovvero fino alla disponibilità dei giochi gratis successivi il giovedì seguente. Potete scaricarli attraverso il client ufficiale di Epic Games Store oppure dal sito ufficiale del negozio, in particolare dalla pagina dedicata ai regali dello store a questo indirizzo . Vi ricordiamo inoltre che da oggi è disponibile il gioco gratis del 28 marzo , ovvero Islets.

I giochi gratis per PC dell' Epic Games Store della prossima settimana sono stati annunciati in via ufficiale, come da tradizione insieme alla pubblicazione di quelli previsti da oggi: a partire dal 4 aprile 2024 , dunque, potrete scaricare gratuitamente The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition e Thief.

Il gioco base è un RPG in prima persona incentrato sulla libertà d'azione, che consente di esplorare vari pianeti e seguire numerose quest, scegliendo la propria strada da intraprendere fra la tante possibilità offerte e guardando le conseguenze delle proprie azioni impattare in qualche modo sui mondi circostanti.

Thief

Thief ha un'atmosfera molto affascinante

Thief rappresenta il ritorno di una serie storica di Eidos Interactive, che mette in scena le avventure del ladro Garrett all'interno di un particolare mondo steampunk, a metà tra medioevo ed età vittoriana, con l'aggiunta di magia a tecnologie varie.

È uno stealth action in prima persona, che si presenta tecnicamente più avanzato in questo capitolo uscito nel 2014, pur non raggiungendo forse i livelli di impatto e innovazione dei vecchi capitoli. In questo caso Garrett, il Ladro Supremo, si ritrova a tornare in azione per combattere il Barone e difendere la città oppressa.