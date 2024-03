Monster Hunter Wilds: possibile periodo di uscita da un insider, sarà il gioco più grande di Capcom?

Ciò pare che abbia dato modo al team di realizzare un gioco ancora più sperimentale e rischioso di Monster Hunter World e Rise, ma che per il momento i feedback interni sono stati "stellari". Pare inoltre che il team abbia ripescato alcune delle idee scartate per World e ci sarà il ritorno di un drago anziano centrale nelle vicende del Nuovo Mondo.

L'insider Dusk Golem, noto soprattuto per quanto riguarda i giochi made in Capcom, è tornato alla carica svelando alcuni interessanti dettagli su Monster Hunter Wilds , incluso il potenziale periodo di uscita, che stando alle sue fonti è fissato al primo trimestre del 2025 , e che potrebbe rivelarsi "di gran lunga" il gioco più grande della compagnia finora.

Monster Hunter Wilds trainerà Capcom per un intero anno fiscale

Come detto in apertura, Dusk Golem ha dichiarato che Capcom ha in programma di lanciare Monster Hunter Wilds entro il primo trimestre del 2025, che se confermato rappresenterebbe un finale con il botto per concludere i festeggiamenti del ventesimo anniversario della serie. Ha aggiunto anche che la compagnia si aspetta che il gioco sia in grado di trainare tutto l'anno fiscale successivo al lancio e che, a suo avviso, "nemmeno GTA potrebbe farli ritardare".

Dusk Golem negli anni si è fatta una certa nomea nel panorama dei giochi di Capcom, "azzeccando" diverse soffiata importanti, ma non tutte, dunque prendete con le pinze chirurgiche tutte le indiscrezioni riportate qui sopra, dato che non è possibile verificarne la veridicità in alcun modo.