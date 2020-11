Epic Games Store: ecco i saldi del Black Friday 2020, con una frecciata a PS5 e Xbox Series X

Epic Games Store ha lanciato i suoi saldi per il Black Friday 2020, con decine di giochi in offerta, alcuni dei quali molto recenti. Non manca una frecciata a PS5 e Xbox Series X, leggibile nell'introduzione agli sconti, che ci svela anche la durata degli stessi:

"Qui non ci sono code né prodotti terminati, soltanto acquisti spensierati! Risparmia fino al 75% su una selezione di giochi e add-on fino al 3 dicembre."

Tra i giochi in offerta, spiccano Watch Dogs: Legion a 44,99€ (-25%), Tony Hawk's Pro Skater 1+2 a 33,74€ (-25%), Star Wars Squadrons a 23,99€ (-40%) e Ghostrunner a 23,99€ (-20%). Ci sono poi Red Dead Redemption 2 a 40,19€ (-33%), Borderlands 3 a 19,79€ (-67%), Control Ultimate Edition a 19,99€ (-50%), Crysis Remastered a 19,49€ (-35%), Death Stranding a 29,99€ (-50%) e tanti altri ancora.

Per scoprire tutti i titoli in offerta, scorrete la pagina ufficiale del saldi del Black Friday 2020 dell'Epic Games Store. Visto che siete lì, riscattate anche il gioco gratuito di questa settimana, che farà felici gli amanti delle simulazioni.