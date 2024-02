Epic Games Store: i giocatori ci hanno speso 950 milioni di dollari nel 2023, grazie a Fortnite

In termini di utenti, Epic Games Store ha fatto dei numeri importanti, arrivando a contarne 270 milioni, con una crescita di 40 milioni rispetto al 2022. Il picco di utenti attivi giornalieri (DAU) ha raggiunto i 36.1 milioni, mentre quello degli utenti mensili ha toccato i 75 milioni (+10%).

Epic Games ha pubblicato il resoconto del 2023 dell' Epic Games Store , che si è rivelato essere generalmente positivo, quantomeno per la quantità complessiva dei ricavi. Tra i numeri spiccano i 950 milioni di dollari spesi dai videogiocatori, con un +16% rispetto all'anno precedente.

Altri numeri

Fortnite continua a farla da padrone nell'Epic Games Store

Nel mentre, il catalogo del negozio si è arricchito di 1.300 nuovi giochi, per un totale di 2.900 titoli. Nel corso dell'anno Epic Games Store ha regalato 86 giochi, per un valore complessivo di 2.055 dollari. I giochi gratis hanno generato 586 milioni di download totali.

Fortnite è il titolo su cui si è speso di più, seguito da Genshin Impact, Rocket League, Dead Island 2, e Grand Theft Auto V.

Altri titoli che hanno fatto ottimi ricavi sono Hogwarts Legacy, Alan Wake 2, Lord of the Rings: Return to Moria, Red Dead Redemption 2 e FIFA 23.

Nella top 20 sono rientrati anche EA Sports FC 24, Assassin's Creed: Mirage, Cyberpunk 2077, e Honkai: Star Rail.

Nel 2024 saranno lanciati nel negozio titoli quali: Warhammer 40,000: Space Marine 2, Horizon Forbidden West, Judas e Dragon Age: Dreadwolf. Quest'ultimo è particolarmente interessante visto che EA deve ancora annunciarne l'anno di uscita.

Nel corso dell'anno, inoltre, Epic Games Store aggiungerà un nuovo download manager, il supporto per gli abbonamenti e altre caratteristiche molto attese. La novità più interessante però è il piano di lanciare l'Epic Games Store su iOS in Europa, vedremo con quali risultati.