Dragon Age: Dreadwolf e Judas usciranno nel 2024, secondo l'Epic Games Store

Dragon Age: Dreadwolf e Judas usciranno nel corso del 2024. A confermarlo non sono state Electronic Arts e Take-Two, i rispettivi editori dei due giochi, ma l'Epic Games Store, che li ha inclusi tra le uscite dell'anno corrente.

Per chi se lo stesse chiedendo, in precedenza EA aveva parlato di 2024 per la presentazione di Dragon Age: Dreadwolf, ma non di periodo d'uscita. Molti in realtà lo davano per scontato, ma in questo caso abbiamo un'informazione ufficiale, per quanto data da un'entità terza.

Lo stesso vale per Judas: Take-Two ha parlato di uscita nel corso del prossimo anno fiscale, quello che inizierà il 1° aprile 2024 e terminerà il 31 marzo 2025, ma ora Epic Games Store sembra aver meglio circostanziato il periodo.