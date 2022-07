Epic Games Store: giochi gratis del 21 luglio 2022 annunciati ufficialmente

Sono stati annunciati i giochi gratis per PC dell'Epic Games Store della prossima settimana. Dal 21 luglio 2022 potrete scaricare gratuitamente Shop Titans e Tannenberg.

Shop Titans è un gestionale con elementi da gioco di ruolo in cui vestiremo i panni di un negoziante in un mondo fantasy. Nonostante venga menzionato tra i giochi gratis in arrivo la prossima settimana, segnaliamo che su Steam è disponibile come free-to-play. La descrizione ufficiale recita:

"Hai appena aperto il tuo nuovo negozio in una città brulicante di avventurieri: adesso rimboccati le maniche e mettiti al lavoro! Produci, contratta e vendi più che puoi, attirando un'ampia varietà di personaggi nel tuo negozio... Chissà, magari un giorno potrebbe farti visita anche il re!"

"Tappeti, scaffali, banchi... o magari solo un sacco di statue di gatti! Arreda il negozio dei tuoi sogni, per la gioia dei tuoi adorati clienti. Scegli tra dozzine di acconciature, vestiti e accessori per catturare l'attenzione di tutti, soprattutto dei potenziali clienti!"

Tannenberg

Tannenberg invece è uno sparatutto in prima persona ambientato nella Prima Guerra Mondiale, che propone battaglie multiplayer su larga scala che coinvolgono fino a 64 giocatori. Ecco la descrizione ufficiale:

"Tannenberg fa vivere le massicce battaglie del fronte orientale della Prima Guerra Mondiale con 64 giocatori che combattono per il controllo dei settori del campo di battaglia principali, ognuno con un proprio vantaggio strategico. La guerra tra l'impero Russo, la Germania e i loro altri alleati, offre una nuova esperienza per i giocatori degli Sparatutto in prima persona e gli appassionati di storia. "

"Ci sono sei plotoni, 50+ armi, sei grandi mappe che danno ai giocatori libertà tattica, e una modalità di gioco con 64 giocatori e totale supporto per bot IA, così puoi vivere epiche battaglie in ogni momento! È stato tutto ricreato con la stessa attenzione ai dettagli di Verdun, il primo gioco della serie sulla Prima Guerra Mondiale."

Che ne pensate dei giochi gratis in arrivo su Epic Games Store la prossima settimana? Fatecelo sapere nei commenti.

Se ancora non lo avete riscattato, ecco i gioco gratuito per PC disponibile da oggi, 14 luglio 2022, su Epic Games Store.