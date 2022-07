Epic Games Store: gioco gratis del 14 luglio 2022 disponibile con bonus, link per il download

Da ora è disponibile su Epic Games Store il gioco gratis di giovedì 14 luglio 2022. Come annunciato la scorsa settimana il titolo in questione è Wonder Boy: The Dragon's Trap. C'è anche un piccolo bonus per tutti i giocatori di Idle Champions of the Forgotten Realms.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del data dalla pagina dedicata di Wonder Boy: The Dragon's Trap, che potrete raggiungere tramite questo indirizzo. Per riscattare il bonus di Idle Champions of the Forgotten Realms invece vi basterà loggare nel gioco entro le 17:00 del 21 luglio 2022.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 21 luglio 2022, per riscattare Wonder Boy: The Dragon's Trap. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Wonder Boy: The Dragon's Trap è il rifacimento del classico di Sega per PC e console che mescola esplorazione, azione e avventura, migliorato con nuove animazioni create a mano e un sottofondo audio riorchestrato. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Wonder Boy: The Dragon's Trap. La descrizione ufficiale recita.

"Il Drago Meka ti ha lanciato una maledizione, trasformandoti in una mostruosità per metà umana e per metà lucertola: ti serve un antidoto! L'unico modo per tornare alla tua forma umana è trovare la Croce Salamandra, un oggetto magico capace di spezzare le maledizioni..."

"Esplora vasti scenari interconnessi e popolati da scorbutici mostri ed esotici draghi! Uccidendoli, la maledizione si rafforzerà, trasformandoti in diversi animali..."

"Impersona Umano, il personaggio classico, o l'attesissima protagonista femminile Umana! Trasformati in Lucertola, Topo, Piranha, Leone e Falco e usa le rispettive abilità per scoprire i segreti di Monster Land!"

"Passa da grafica e audio moderni a quelli in 8 bit in qualsiasi momento, anche durante la partita! 3 livelli di difficoltà adatti a giocatori esperti, occasionali, amici e familiari."

Idle Champions of the Forgotten Realms invece è un gioco strategico e gestionale di Dungeons & Dragons free-to-play che unisce i personaggi di tutto il multiverso di D&D in una grande avventura. Potrete scaricarlo gratuitamente da qui.

Il bonus offerto dall'Epic Games Store a chiunque effettuerà l'accesso entro la prossima settimana consiste nel pacchetto Baeloth's Gladiators of the Black Pits, che include:

Sblocca oggetti per i seguenti campioni: Deekin (slot 1), Widdle (slot 2), Baeloth (slot 4), Freely (slot 7) e Havilar (Sslot 9)

Forzieri Deekin: 16 forzieri d'oro Deekin con 2 carte equipaggiamento Splendenti garantite

Forzieri Widdle: 16 forzieri d'oro Widdle con 2 carte equipaggiamento Splendenti garantite

Forzieri Baeloth: 16 forzieri d'oro Baeloth con 2 carte equipaggiamento Splendenti garantite

Forzieri Freely: 16 forzieri d'oro Freely con 2 carte equipaggiamento Splendenti garantite

Forzieri Havilar: 16 forzieri d'oro Havilar con 2 carte equipaggiamento Splendenti garantite

Pozioni di potenziamento della durata di due settimane: 1 pozione del cacciatore di gemme e 1

porzione del cacciatore d'oro

Una skin esclusiva: Black Pits Baeloth

Un famiglio esclusivo: Baby Tarrasque

Che ne pensate, siete soddisfatti dei regali dell'Epic Games Store del 14 luglio 2022? Fatecelo sapere nei commenti.

Oggi sono stati annunciati anche i giochi gratis dell'Epic Games Store che saranno disponibili dal 21 luglio 2022.