Final Fantasy 16 non ha i combattimenti a turni perché non piacciono ai giovani

Durante un'intervista con Famitsu, il producer Naoki Yoshida ha spiegato che Final Fantasy 16 sarà votato all'azione, piuttosto che utilizzare un sistema di combattimento a turni come i vecchi capitoli della serie, per far sì che risulti più appetibile agli occhi dei giocatori più giovani.

"Sono di una generazione che è cresciuta con i giochi di ruolo a turni. Credo di capire quanto interessanti e immersivi possano essere", ha detto Yoshida. "D'altra parte, negli ultimi dieci anni circa, ho visto un certo numero di opinioni che affermavano "non capisco il divertimento nel selezionare dei comandi nei videogiochi per compiere delle azioni". Questo parere non fa altro che diffondersi, in particolare tra il pubblico più giovane, che in genere non gioca ai giochi di ruolo."

Final Fantasy 16

Yoshida in seguito ha spiegato che l'evoluzione della tecnologia e della grafica nei videogiochi ha portato i giochi di ruolo a introdurre meccaniche via via sempre più orientate all'azione.

"Da diverse generazioni di console, tutte le azioni dei personaggi possono essere realizzate in tempo reale. Azioni come "premi il grilletto e il tuo personaggio sparerà con una pistola" e "premi il pulsante e il tuo personaggio eseguirà un fendente con la spada" ora possono essere facilmente espresse senza passare attraverso un sistema basato su un sistema di comandi. Ormai è una consuetudine tra i giocatori più giovani di me amare questi giochi. Di conseguenza non ha più senso optare per un prompt dei comandi, per prendere una decisione durante uno scontro."

"Come ho detto, credo di conoscere bene il divertimento offerto dai giochi di ruolo con combattimenti a turni e voglio continuare a svilupparli, ma ho pensato alle vendite di Final Fantasy 16 e all'impatto che dobbiamo dare."

Che ne pensate? Preferite un sistema di combattimento a turni o uno più votato all'azione come quello di Final Fantasy 16? Fatecelo sapere nei commenti. Nella stessa intervista, Yoshida ha parlato anche del prossimo trailer di Final Fantasy 16 offrendo alcune anticipazione su cosa verrà mostrato.